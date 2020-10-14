В Екатеринбурге волонтёры надели маски на памятники

В Екатеринбурге волонтёры-медики надели маски на памятники в центре города, пишет Znak.com. Маски с надписью «Защити себя и своих близких» появились на памятнике основателям города Татищеву и де Геннину на Плотинке, на памятнике Ленину на площади 1905 года, на памятнике Свердлову на площади Парижской Коммуны и на памятнике Попову возле администрации губернатора.

Помимо текста, на масках размещаются два логотипа. Первый используют власти Свердловской области в официальных материалах, призывающих использовать средства индивидуальной защиты и вакцинироваться. Как рассказала директор департамента информполитики региона Юлия Прыткова, администрация губернатора Свердловской области помогла волонтёрам-медикам согласовать акцию со всеми органами власти, чтобы у них не возникло проблем с их установкой.

Второй логотип принадлежит компании Ray, которая занимается пошивом спортивной одежды. Представитель фирмы Ray сообщили, что маски были изготовлены бесплатно специально для проведения акции. Заказчика и число изготовленных масок там не уточнили.