В Екатеринбурге водителя Mercedes, насмерть сбившего байкера, приговорили к 7 годам колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Оганнеса Егикяна — водителя белого Mercedes, который в июле проехал на красный свет и влетел в колонну байкеров, — к семи годам и одиннадцати месяцам колонии, пишет E1.ru.

«Подсудимый должен был видеть, что на светофоре уже длительное время горит красный сигнал, а потому должен был остановиться. Однако Егикян продолжил движение, выехал на перекрёсток Белинского — Академика Шварца, где допустил столкновение с мотоциклом Honda», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Его адвокат Арам Нерсисян подчеркнул, что приговор оспорят.

«Во время суда мы сообщили, что факта ДТП никто не отрицает. Вину признаём частично. Мы приносили свои извинения, соболезнования, выражали желание как-то помочь, но никто не захотел принимать [помощь]. Мы также понимаем, что это не умышленное преступление. Всё-таки небрежность и умышленное преступление — это разные вещи, и закон чётко разграничивает, что есть что», — пояснил Нерсисян.

ДТП случилось утром 12 июля 2020 года. По версии следствия, Оганнес Егикян был пьян. Сам подсудимый не признал, что пил алкоголь перед тем, как сесть за руль, при этом на допросах он рассказывал, что до трагического ДТП отдыхал с друзьями на природе, где была выпивка. По информации прокуратуры, Егикян отказался проходить медосвидетельствование.

После смертельной аварии Егикян и его знакомые хотели сбежать с места происшествия, но их удержали случайные свидетели. Погибший байкер Владислав Евсюков около 15 лет состоял в мотоклубе.