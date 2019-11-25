В Екатеринбурге водитель такси избил троих пассажирок за просьбу подождать (ВИДЕО)

В Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» избил троих женщин, к которым приехал на вызов. По словам одной из потерпевших, так он отреагировал на просьбу немного подождать. В итоге дамам удалось отбиться от агрессора при помощи утюга, который случайным образом оказался в сумочке у одной из них.

Как пишет 66.ru, инцидент произошёл в ночь на 25 ноября. Три подруги засиделись в гостях и решили вызвать такси. Супруг хозяйки дома набрал номер сервиса «Яндекс». Машина приехала через несколько минут, но пассажирки вышли не сразу — попросили водителя немного подождать.

Как только они вышли на улицу, на них набросился с кулаками незнакомый мужчина с криками: «Сейчас вы у меня подождёте!»

«У меня челюсть заедает, у другой подруги — синяки, а третья была с утюгом и успела ударить его. Утюг мы взяли накануне в гостях, вот так совпало. Никто не помогал, кроме каких-то парней, которые вышли мусор выносить, они его под конец прогнали», — рассказала пострадавшая женщина.

По её словам, на вызов приехал фирменный автомобиль «Яндекс. Такси» марки KIA. Когда они с подругами дозвонились до клиентской службы, выяснилось, что машины с таким госномером в таксопарке компании нет. Также представитель перевозчика не смог идентифицировать сотрудника по номеру телефона, объяснив, что в компании отсутствует база контактных данных.