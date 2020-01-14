В Екатеринбурге водитель фуры «Деловых линий» задавил грузчика во время парковки (ВИДЕО)

В Екатеринбурге возле офиса компании «Деловые линии» в Проходном переулке, 7/2 водитель фуры, паркуясь, случайно задавил грузчика. ЧП произошло днём 13 января.
«Предварительно установлено, что водитель машины Mercedes, подъезжая задним ходом к месту разгрузки, допустил наезд на 33-летнего мужчину, сотрудника предприятия, который в момент наезда занимался уборкой территории от снега», — рассказали E1.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В момент трагедии за рулём большегруза находился 51-летний мужчина, стаж вождения которого 25 лет. В ведомстве добавили, что решение о наказании будет принято после расследования всех обстоятельств ЧП.
«Окончательные выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только после завершения необходимых экспертиз и следственных действий. Также будет выяснено — была ли у водителя техническая возможность предотвратить инцидент. Со своей стороны, ГК “Деловые Линии” активно сотрудничает с правоохранительными органами, а также параллельно проводит собственное разбирательство. Группа компаний окажет всевозможное содействие в получении предусмотренных компенсаций и выплат семье погибшего. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе компании.