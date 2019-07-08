В Екатеринбурге вновь перенесли строительство нового зоопарка

На выставке «Иннопром-2019», которая проходит сейчас в Екатеринбурге, группа компаний «Синара» уже в пятый раз презентовали концепцию нового зоопарка. Старт проекта вновь был отложен.

Начиная с 2015 года группа компаний «Синара» ежегодно презентует на «Иннопроме» проект зоопарка площадью 55 гектаров в районе Ново-Кольцовский, который они планируют построить в уральской столице. Ежегодно меняются параметры проекта или сроки строительства.

В прошлом году стройку обещали начать в 2020 году, но на последней презентации компания объявила о старте проекта лишь в 2025 году. Планируется, что стройка завершится к 2030 году.