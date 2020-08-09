В Екатеринбурге внедорожник врезался в батут с детьми (ВИДЕО)

В Екатеринбурге вечером 8 августа внедорожник въехал в батут на улице Краснолесья. В момент аварии на аттракционе находились дети.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, в ДТП никто не пострадал, участники инцидента в полицию не обращались.