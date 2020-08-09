В Екатеринбурге внедорожник врезался в батут с детьми (ВИДЕО)

09.08.2020 13:49
В Екатеринбурге вечером 8 августа внедорожник въехал в батут на улице Краснолесья. В момент аварии на аттракционе находились дети.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, в ДТП никто не пострадал, участники инцидента в полицию не обращались.
«В батут, где находились дети, въехала машина с дороги. Машина въехала либо в крепления батута, либо в генератор, так как он сразу начал сдуваться. В ДТП участвовало два автомобиля: один остановился на правой полосе по Краснолесья, второй улетел в батут через бетонные блоки. Экипаж ГИБДД не приезжал. Внедорожник эвакуировали, он был сильно повреждён, другой автомобиль уехал самостоятельно», — рассказала читательница E1.ru.