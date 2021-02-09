В Екатеринбурге вернётся к работе единственный в городе хоспис

Единственное в Екатеринбурге паллиативное отделение в горбольнице № 2 с 11 февраля снова начнёт работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«Последние [ковидные] пациенты госпиталя покинули отделение неделю назад. Теперь здание проходит санитарную обработку и мелкий ремонт в строгом соответствии с санитарными правилами. После получения результатов проверки отделение будет готово принимать пациентов», — рассказала начальник корпуса паллиативной помощи Ирина Кравцова.

Напомним, рассчитанный на 60 пациентов хоспис был перепрофилирован в ковидный госпиталь 19 октября и с тех пор не принимал никаких больных, кроме коронавирусных. Несмотря на смену профиля учреждения, врачи отделения продолжали работать со всеми паллиативными пациентами: в октябре 2020 года их отправили в другое медучреждение «с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников». К некоторым из них медики выезжали ежедневно.