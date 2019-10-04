В Екатеринбурге в сквере возле УрГПУ нашли труп студентки

Утром 4 октября в Екатеринбурге около Уральского государственного педагогического университета местные жители обнаружили тело молодой девушки, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Её нашли в петле на детской площадке.

По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Следственного комитета организована доследственная проверка.

«Следователи уже выехали на место, выясняются обстоятельства произошедшего. Будет производиться осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев», — сообщили в СК.

Известно, что погибшая приехала на учёбу в Екатеринбург из Челябинска. По предварительным данным, смерть девушки произошла в результате попытки самоубийства, однако следователи рассматривают разные версии происшествия.