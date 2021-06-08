В Екатеринбурге в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил человека во дворе дома на улице Старых Большевиков на Эльмаше, сообщил Znak.com специалист пресс-группы отделения по связям со СМИ городского УМВД Евгений Крюков.

По его словам, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 14 около 15:00. Между двумя мужчинами случился конфликт, в результате которого один из них получил ранение в область живота. E1.ru со ссылкой на очевидца пишет о том, что пострадавший ранен в живот и ногу.

«Житель дома подрезал на проспекте Космонавтов какого-то человека, тот гнался за ним до двора, у шлагбаума бросил машину, достал пистолет и начал стрелять во дворе. Дети кругом, день. Это ужас. Есть один пострадавший, у него раны в животе и ноге. Полиция и скорая уже на месте», — рассказал E1.ru очевидец происшествия.

По предварительным данным, у задержанного изъяли травматический пистолет.