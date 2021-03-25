В Екатеринбурге в полицию вызвали правозащитников, защищавших участников акции в поддержку Навального

Сотрудники полиции Екатеринбурга в здании Свердловского областного суда выдали адвокату Роману Качанову и правозащитнику Андрею Щукину повестки о явке в отделение для составления протоколов об участии в несанкционированном митинге 31 января в поддержку политика Алексея Навального, пишет Znak.com.

По словам обоих правозащитников, на акции Щукин присутствовал как наблюдатель, а Качанов — потому что имел контракт со своими подзащитными.

«Это препятствование адвокатской деятельности. Статья 18 Федерального закона об адвокатуре. Я считаю, что это грубое нарушение этой статьи. Я никогда не скрывал на всех процессах по митингам, в которых участвовал, что я там находился в качестве адвоката с целью оказания квалифицированной юридической помощи своим подзащитным, с которыми у меня заключены соглашения. Я был там 23 и 31 января и никогда это не скрывал. Лозунги я не выкрикивал и не протестовал», — говорит Качанов.

По мнению адвоката, сам факт нахождения на акции не означает участия в ней. Он также считает, что в полицию его вызвали для того, чтобы отомстить за помощь протестующим гражданам.

«Журналисты тоже находятся на акции, но это не значит, что они участвуют в ней. У меня нет такого жилета, как у журналистов. Я не имею права в них ходить, форменная одежда законом не предусмотрена», — возмущается адвокат.

Андрей Щукин также подтвердил, что ему вручили повестку в полицию. Правозащитник находился на акции 31 января в составе группы наблюдателей за общественным контролем действий полицейских, подав уведомление в ГУ МВД по Свердловской области и согласовав своё участие.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 80 часов обязательных работ активистке Елене Парий за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января. На суде прозвучало, что Парий участвовала в «несанкционированном немирном мероприятии». Сторона защиты на суде подчёркивала, что общественница присутствовала на митингах в качестве наблюдателя, о чём правозащитники уведомили МВД и уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

По данным регионального главка МВД и министерства общественной безопасности региона, на акциях протеста 23 и 31 января в Екатеринбурге задержали 97 человек. По всей России эти цифры превышают 11 тысяч человек.