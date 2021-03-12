Жительницу Екатеринбурга, присутствовавшую на митинге в качестве наблюдателя, приговорили к обязательным работам

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 80 часов обязательных работ активистке Елене Парий за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января, пишет Znak.com.

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дарья Беляева рассказала, что на Парий составили два протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга»), по каждому протоколу Парий назначили по 40 часов обязательных работ.

По словам Беляевой, на суде прозвучало, что Парий участвовала в «несанкционированном немирном мероприятии». Сторона защиты на суде подчёркивала, что общественница присутствовала на митингах в качестве наблюдателя, о чём правозащитники уведомили МВД и уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

Правозащитница говорит, что заседание проходило со множеством нарушений: у обвиняемой не было собой паспорта, поэтому суд начался без установления личности женщины. Адвокат Фёдор Акчермышев, защищавший Парий, заявил, что рапорт об административном правонарушении не был зарегистрирован, а полицейский, составлявший его, не явился в суд.

Также, по словам Беляевой, протоколы были написаны на основе видеозаписей, на которых были замечены следы монтажа.

«На видео [показанном в суде] нет лица Елены и её [силуэта] в полный рост, требований разойтись [от полиции] тоже нет. И да, видео смонтировано. Там замедлено, тут ускорено», — утверждает правозащитница.

По её словам, гособвинитель определил личность Парий на видео по «куску капюшона» куртки, которая якобы похожа на одежду активистки. На другом видео Парий зачитывает силовикам закон о полиции, что было расценено как участие в митинге.

По данным ГУ МВД по Свердловской области и Министерства общественной безопасности региона, на акциях протеста 23 и 31 января в Екатеринбурге задержали 97 человек.