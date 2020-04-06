В Екатеринбурге в первый день дистанционного обучения «упали» образовательные сайты

Екатеринбургские школьники 6 апреля начали дистанционное обучение, но из-за большой нагрузки на серверы многие образовательные сайты оказались недоступны, пишет E1.ru.

Родители получили от учителей инструкции для дистанционного обучения, логины и пароли для электронных платформ. Однако и накануне, и этим утром серверы едва справлялись с такой нагрузкой.

«На то, чтобы зарегистрировать ребенка в системе "ЯКласс" через платформу "Дневник.ру", ушло не меньше часа: постоянно были сбои. Выдавалась то 502-я ошибка, то 504-я, то отбрасывалось подключение к серверу, и всё приходилось начинать заново», — рассказал папа одного из первоклассников.

Также родители жалуются на постоянное зависание рекомендованной для дистанционного обучения платформы «Российская электронная школа», где собраны видеоуроки для школьников — на сайте ресурса при входе стоит надпись «Не удаётся установить соединение с сайтом».

Напомним, из-за объявленного режима самоизоляции учащимся запрещено посещать школы и по возможности предложено временно обучаться самостоятельно или дистанционно. В Свердловской области режим самоизоляции продлится как минимум до 20 апреля, в России особы меры предварительно продлены до 30 апреля.

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