В Екатеринбурге в ноябре во второй раз пройдёт встреча выпускников КВН

В Екатеринбурге второй год подряд проведут встречу выпускников КВН, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что организаторам осталось заключить контракт с компанией АМИК, которая владеет правами на знаменитую игру. О точных датах проведения встречи не сообщается, но известно, что она состоится в ноябре и, как и в прошлом году, пройдёт в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо».

«Губернатором Свердловской области в марте этого года было принято решение о проведении в Екатеринбурге встречи выпускников КВН. Это событие достаточно серьёзно позиционирует нашу область», — сказал вице-губернатор Павел Креков.

Также уже было проведено заседание оргкомитета, на котором обсудили организацию предстоящей игры; какие команды примут участие в игре, пока тоже неизвестно.

«Участники оргкомитета отметили, что подготовка этого значительного для области мероприятия в этом году проходит гораздо проще, поскольку проведение встречи выпускников КВН в 2019 году стало бесценным опытом и помогло избежать многих недочётов», — сообщают в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2019 года в Екатеринбурге уже проходила встреча выпускников, на сцене конгресс-холла сразились три команды: «Сборная Камызякского края», «Пятигорск» и «Уральские пельмени». Ведущим шоу стал президент международного союза КВН Александр Масляков.

«Уральские пельмени» выступали без Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова, но в звёздный состав вошёл Сергей Светлаков. Оценивал номера не менее звёздный состав жюри: Михаил Галустян, Пелагея, Юлий Гусман, Владимир Шахрин.