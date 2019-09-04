В Екатеринбурге выступили звёздные команды КВН разных лет 

Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу «Встреча выпускников». На сцене нового конгресс-холла сразились три команды: «Сборная Камызякского края», «Пятигорск» и «Уральские пельмени». Ведущим шоу стал президент международного союза КВН Александр Масляков.

«Уральские пельмени» выступали без Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова, но в звёздный состав вошёл Сергей Светлаков. Оценивал номера не менее звёздный состав жюри: Михаил Галустян, Пелагея, Юлий Гусман, Владимир Шахрин.

Как сообщает ЕТВ, юмористы шутили про противостояние храма и сквера, севший в кукурузу самолёт «Уральских авиалиний», московские митинги, слухи о романе Леди Гаги и Бредли Купера. Выпуск должен выйти в эфир до конца сентября.

«Суперзвёзды отечественного телевидения приехали по звонку своего президента Александра Маслякова и сражаются с тем же драйвом и азартом, который мы видим в начале сезона уже много лет подряд», — отметил Юлий Гусман.

Среди гостей в зрительном зале был губернатор Евгений Куйвашев. Позже глава региона поделился фотографией и эмоциями от шоу в своём Instagram:

«В КВН-движении наш регион славится не только как родина “Уральских пельменей” и Сергея Светлакова: именно здесь, в Свердловске, родился легендарный Александр Васильевич Масляков. И я очень рад приветствовать сегодня его в Екатеринбурге вместе с членами жюри, участниками команд, зрителями. КВН — это и интересная игра, и азартный спорт, и образ жизни, и крепкое братство. Я рад, что в нашем регионе мощное КВН-движение. А теперь здесь ещё и проходят встречи КВНщиков всероссийского масштаба».

Напомним, «Вечер выпускников» — результат договорённости губернатора Евгения Куйвашева и бессменного руководителя и ведущего программы Александра Маслякова. Фестиваль планируют сделать ежегодным.