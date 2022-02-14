В Екатеринбурге в лобовом ДТП погиб водитель 

Сегодня, 14 февраля, около 6:00 на улице Нескучной перед выездом на ЕКАД столкнулись Chevrolet Aveo и BMW 523. Виновник аварии, 44-летний водитель Chevrolet, скончался на месте.

«Сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия предварительно установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Нескучной со стороны Чемпионов в сторону ЕКАДа, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем BMW 523», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Погибший водитель имел стаж вождения 2 года, за нарушение ПДД к ответственности не привлекался. Вместе с ним в салоне находились две женщины. Обе получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в Городской клинической больнице № 36.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.