В Екатеринбурге в ходе облавы в ресторанах силовики задержали 80 иностранцев

В ночь с 1 на 2 марта силовики устроили спецоперацию в кафе и ресторанах Екатеринбурга, которые являются излюбленным местом иностранцев и членов этнических преступных групп, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1.ru.

Рейды прошли в кафе «Хазар» на Сухоложской, чайхане в переулке Деповском, кафе «Блиц» и букмекерской конторе на Восточной, в операции участвовали сотрудники МВД, Росгвардии и бойцы спецподразделений ФСБ.

«Задержаны не менее 80 иностранцев. По меньшей треть из них будет выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства. Проверка остальных продолжается», — рассказал собеседник.

По его словам, проведенные мероприятия — часть широкомасштабной операции ФСБ и МВД России против распространения этнической преступности в регионе. Формальным поводом для облавы стал проводимый этим летом в Екатеринбурге глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Ожидается, что мероприятие посетят около десяти глав зарубежных государств, а также Владимир Путин. На стройке «Екатеринбург-Экспо», где пройдёт саммит, в середине февраля уже прошла спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов.

В пресс-службе региональной ФСБ от комментариев отказались. В МВД также не стали комментировать операцию.