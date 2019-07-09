В Екатеринбурге в день визита Путина водители городских автобусов устроили забастовку и не вышли на маршрут

Сегодня утром екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие автобусов № 012 (Елизавет — Павла Шаманова) и № 019 (Академика Сахарова — Елизавет) на маршруте, пишет E1.ru.

«Кто знает, что сегодня случилось с 012 маршрутом? За 20 минут ни одной, и только одна 019, в которую все желающие не влезли… Пришлось на перекладных добираться», — написал один из участников форума akademekb.ru.

Как заявил директор транспортного предприятия «Восток», которое обслуживает данные маршруты, Алексей Карпычев, «водители забастовали, потому что решили поднять себе зарплату».

«Вчера они меня вызывали и сказали, что просят зарплату больше. Не вышел на рейс сегодня практически весь автопарк. Вышли только четыре маршрутки № 012 и девять автобусов № 019, а должно быть восемнадцать и двадцать четыре», — рассказал он.

В администрации Екатеринбурга заявили, что у них нет данных о забастовке.

«Когда появились жалобы горожан об отсутствии автобусов на маршруте, администрация города связалась с руководством компании. Нам ответили, что часть автобусов не вышла по техническим вопросам. Сейчас ситуация разрешилась. Количество автобусов на маршрутах восстановлено», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации города отметили, что дальнейшего разбирательства не будет, добавив, что сбой был непродолжительное время.

Напомним, 9 июля в Екатеринбурге ожидают визита президента Владимира Путина. Накануне вечером у корпуса УрФУ, который посетит президент, экстренно благоустраивали территорию: дорожники срезали старый асфальт у входа в здание и укладывали новый, парковку перед вузом и тротуары очищали мойками высокого давления и машинами с щетками.