В Екатеринбурге установят памятник легенде «русского хоккея» из Нижнего Тагила Николаю Дуракову

В Екатеринбурге 4 ноября состоится торжественное открытие памятника легендарному хоккеисту с мячом — королю бенди из Нижнего Тагила Николаю Дуракову. Как сообщила редакция «Моменты», статуя великого спортсмена будет располагаться возле «Екатеринбург-Арены». Спонсором проекта выступил уральский бизнесмен Андрей Симановский.

Николай Александрович Дураков родился 5 декабря 1934 года на Украине в Донецкой области, в посёлке Красногоровка. После начала Великой Отечественной войны семья эвакуировалась на Урал, в Нижний Тагил. Играть в хоккей юный спортсмен стал лет с десяти: сначала на городском пруду, а после в уличном клубе. Когда Колю взяли в детскую команду «Металлург», тренер Александр Петренёв неоднократно усаживал его на скамейку запасных, потому что у будущего короля мало что получалось: тренер ставил Дуракова в защиту, а Николай мечтал играть в нападении.



Николай Александрович Дураков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Но ситуация наладилась, когда у юных спортсменов сменились наставники. Братья Кротковы дали шанс Николаю проявить себя, поставив его на позицию правого бортового — полузащитника, играющего на правом фланге. Старания спортсмена замечали тренеры других команд, неоднократно приглашали играть в состав мастеров, обещая достойные гонорары. Но хоккеист был верен своему «Металлургу». Весной 1953 года, после товарищеского матча с армейцами Свердловска, тренер «офицеров» Иван Иванович Балдин предложил сразу двум игрокам «Металлурга» — Николаю Дуракову и Николаю Назарову — перейти в команду мастеров. Только через несколько месяцев, когда Николая призвали в армию, он оказался в команде Свердловского ОДО (Окружного дома офицеров). С этой командой он и связал свою дальнейшую спортивную жизнь.



Фото Александра Федорова, из архива «Спорт-Экспресс»

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Всего Николай Дураков сыграл в официальных турнирах 459 игр и забил 588 голов. Ещё 490 мячей он забил в товарищеских встречах и матчах команд ветеранов. Этот рекорд до сих пор не побит. Николай Александрович семь раз становился чемпионом мира по хоккею с мячом, сыграв за сборную СССР 50 матчей и 48 раз поразив ворота соперников. В конце игровой карьеры, в 1975 году, он стал обладателем Кубка европейских чемпионов в составе команды СКА (Свердловск). 20 лет Николай Александрович считался одним из сильнейших игроков страны и мира. На сегодняшний день Николай Дураков — семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, девятикратный чемпион СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта, почётный гражданин Свердловской области. Свой последний матч за команду ветеранов таксопарка «Волга» он сыграл в 2003 году. После этого король бенди из Нижнего Тагила больше не выходил на лёд.

Сегодня о славных победах «Металлурга» напоминает только барельеф на стене правой арки главного входа на стадион «Юность» (бывший «Строитель»). Здесь же в 2014 году в честь тагильчан — мастеров хоккея с мячом была установлена мемориальная доска, на открытие которой приезжал и Николай Александрович.