В Екатеринбурге УК задолжала поставщикам тепла более 13 млн рублей

Управляющая компания ПЖЭК №210, обслуживающая многоквартирный дом на Уральской, 63 в Екатеринбурге, стала фигурантом уголовного дела по заявлению ПАО «Т Плюс» — поставщика теплоэнергии, пишет 66.ru. Аналогичные заявления подали и другие поставщики ресурсов — АО «Водоканал» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Причиной для проведения следственных мероприятий и возбуждения уголовного дела стала задолженность управляющей компании перед «Т Плюс», превышающая 13 млн рублей.

В ходе проверки, предшествующей возбуждению уголовного дела, выяснилось, что плату за отопление и горячую воду жильцы дома перечисляют управляющей компании исправно, но ПЖЭК №210 с января 2011 года не оплатил ни одного счёта поставщику тепла.

«Для компании, обслуживающей один многоквартирный дом, сумма [задолженности в 13 млн рублей] — колоссальная. ПАО "Т Плюс" за эти восемь лет направил в арбитражный суд 18 исковых заявлений о взыскании с УК долга. Суд требования полностью удовлетворил, вот только на счетах управляющей компании денег нет. У энергетиков возник закономерный вопрос: где деньги? Теперь этот же вопрос зададут руководству управляющей компании правоохранительные органы», — прокомментировали в пресс-службе поставщика.

Уголовное дело в отношении руководства ПЖЭК №210 возбудили по статье 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.