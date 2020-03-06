В Екатеринбурге у «Таганского ряда» поезд насмерть сбил женщину

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту переезда женщины грузовым поездом вблизи екатеринбургского рынка «Таганский ряд», сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл накануне на 1809-м километре 2-го пикета перегона между станциями Екатеринбург-Сортировочный и Екатеринбург-Пассажирский. По предварительным данным, трагедия случилась из-за того, что женщина переходила пути в неустановленном месте. Локомотивная бригада заверила следователей, что машинист подал сигнал и начал экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Женщина погибла на месте.

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас они займутся расшифровкой скоростемерной ленты.