В Екатеринбурге трёхлетний мальчик впал в кому после падения из окна

Сотрудники отдела полиции № 15 УМВД РФ по Екатеринбургу организовали проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка из окна третьего этажа дома на проспекте Космонавтов, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам полковника Горелых, пострадавший был доставлен в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, кома». Вероятно, ребёнок выпал из окна, отодвинув москитную сетку.
«Представители районного ОВД опросили отца ребёнка. Молодой человек 1991 года рождения пояснил оперуполномоченным, что в момент трагедии находился дома. Сын в этот момент сидел на подоконнике. Глава семьи ненадолго отлучился из комнаты, а когда вернулся, обнаружил, что окно открыто, а сын отсутствует», — сказал Горелых.
По информации Валерия Горелых, семья пострадавшего мальчика полная, у родителей двое детей, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних они не состоят.
«Каждый год мы регистрируем такие трагедии, однако, к сожалению, они вновь и вновь повторяются. Ещё пока не все родители предприняли необходимые меры для искоренения таких ЧП с гибелью, повреждениями или увечьями детей. Пользуясь случаем, ещё раз призываю взрослых обезопасить своих чад от таких нелепых инцидентов. При наличии в семье маленьких детей, на мой взгляд, необходимо избавиться от москитных сеток, а окна обеспечить ручками с замками, либо снять эти ручки, чтобы у малышей не было возможности самостоятельно открыть окна», — добавил полковник Горелых.