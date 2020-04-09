В Екатеринбурге трёхлетний мальчик впал в кому после падения из окна

Сотрудники отдела полиции № 15 УМВД РФ по Екатеринбургу организовали проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка из окна третьего этажа дома на проспекте Космонавтов, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, пострадавший был доставлен в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, кома». Вероятно, ребёнок выпал из окна, отодвинув москитную сетку.

«Представители районного ОВД опросили отца ребёнка. Молодой человек 1991 года рождения пояснил оперуполномоченным, что в момент трагедии находился дома. Сын в этот момент сидел на подоконнике. Глава семьи ненадолго отлучился из комнаты, а когда вернулся, обнаружил, что окно открыто, а сын отсутствует», — сказал Горелых.

По информации Валерия Горелых, семья пострадавшего мальчика полная, у родителей двое детей, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних они не состоят.