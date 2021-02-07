В Екатеринбурге трое парней украли из табачного магазина несколько кальянов на 20 тысяч рублей (ВИДЕО)

В ночь на 6 февраля в Екатеринбурге трое неизвестных молодых людей ограбили табачный магазин на улице Щорса. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодые люди в масках проникли в помещение, взяли кальяны и табак, после чего скрылись с места преступления. По словам владельца торговой точки, из магазина вынесли 20 банок табака и 6 кальянов, при этом грабителей не заинтересовал ноутбук и касса. Сумма ущерба составила около 22 тысяч рублей.

«Звонок от охранного предприятия поступил в 02:49, сообщили, что в магазине сработала сигнализация. Через пару минут я уже был на месте, охрана сообщила, что дверь взломали. По камерам я посмотрел момент ограбления, а затем рядом с магазином нашёл шахту от кальяна, разбитую колбу и 2 чашки. Сразу же вызвал полицию», — рассказал бизнесмен журналистам Е1.ru.

В полиции организовали проверку по факту инцидента.