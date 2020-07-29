В Екатеринбурге тело умершего около больницы мужчины не убирали с парковки три часа

В Екатеринбурге на территории 1-й областной больницы Екатеринбурга скончался мужчина, пишет E1.ru. По словам очевидцев, его тело не убирали около трёх часов.

«Я час ни до кого дозвониться не могла: ни до скорой, ни до полиции. Никто не реагировал. Он висит с открытыми глазами, может, у них регламент такой, но это страшно», — рассказала местная жительница.

Охранники больницы сообщили, что днём мужчина долго сидел на корточках перед въездом на территорию, около шести вечера он попытался войти внутрь, но смог добраться только до велопарковки. На парковке мужчина повис на стойке для велосипедов и скончался.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что на место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу, сотрудники СКР и криминалисты. Тело мужчины отправят на судебно-медицинское исследование для выяснения причин смерти.