В Екатеринбурге телефонные мошенники представились сотрудниками ФСБ

В Екатеринбурге зафиксирован первый случай обмана доверчивых жителей, которые попались на уловки телефонных мошенников с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ. Злоумышленники действовали по стандартной схеме, убеждая жертву перевести свои средства на безопасный счёт.

По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, 34-летняя врач-эндокринолог из Екатеринбурга взяла кредит на сумму более 4,5 млн рублей и «подарила» средства телефонным аферистам.

«На телефон заявительницы позвонил неизвестный, представившийся работником Центробанка Алексеем Беляевым, и стандартно сообщил, что с карты клиентки совершён несанкционированный перевод в сумме 500 тысяч рублей. Затем потерпевшей позвонил якобы майор ФСБ Фролов. Он настоял следовать инструкциям банковского служащего, и, чтобы жертва не сомневалась, лжесиловик прислал ей снимок своей красной корочки, правда быстро удалил фото. Поддавшись на уговоры, эндокринолог сняла все свои накопления в размере 2 млн 300 тысяч рублей, а потом ещё три дня посещала банки города, в которых набрала кредитов дополнительно на 2 млн 275 тысяч рублей. Полученные деньги она через банкоматы переводила на якобы безопасные счета аферистов. Когда потерпевшая осознала, что натворила собственными руками, было уже поздно. После чего девушка подала заявление в полицию», — рассказал полковник Горелых.

По данным МВД, на сентябрь 2022 года на территории Свердловской области уже зарегистрировано 3868 фактов мошенничества, из них 2939 в сфере информационных технологий.