В Екатеринбурге таксисты пытались насильно затащить в машину двух девочек-подростков (ВИДЕО)

В Екатеринбурге таксисты пытались насильно затащить в машину двух школьниц. Мужчин спугнул младший брат одной из девочек. Как пишет E1.ru, инцидент произошёл ещё 14 августа в районе Сортировки. Школьницы пошли на «Таганский ряд» за рюкзаками, по пути к ним подъехали два автомобиля такси. Один из водителей сначала попросил зажигалку, потом спросил, как проехать на Уралмаш. Затем мужчины настойчиво предложили проехать с ними и попытались затащить подростков в машину.

Злоумышленников спугнул проходивший мимо младший брат одной из девочек — им удалось вырваться и побежать. Также ребёнок позвал на помощь отца, который вызвал сотрудников полиции.

Таксисты пояснили правоохранителям, что школьницы якобы всю ночь катались с их коллегой и не заплатили. Но приглашённый на место ЧП обманутый извозчик заявил, что в первый раз видит этих девочек.

«Меня удивила реакция сотрудников полиции. Они мне сказали: “Что вы хотите от них? Они же просто перепутали”. А если бы они не перепутали, если бы мальчик мимо не проходил и не побежал рассказывать взрослым? Куда они хотели повезти моего ребёнка? Что они хотели с ними сделать?» — рассказала мать одной из девочек Елена.

Женщина обратилась с заявлением в полицию и Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин, схвативших её дочь.