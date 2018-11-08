Общество

В Екатеринбурге таксист подвёз пассажира с живым леопардом (ВИДЕО)

08.11.2018 10:48
В Екатеринбурге таксист подвёз пассажира с живым леопардом (ВИДЕО)

Водитель такси из Екатеринбурга снял, как он едет по городу, а на переднем пассажирском сиденье рядом с ним сидит леопард, пишет 66.ru.

Водитель забрал пассажира с леопардом из жилого дома на Азина и увез на Вайнера, 40. По словам коллег таксиста, пассажир заранее предупредил, что «будет с большой кошкой на руках». Животное расположилось на коленях у хозяина.

«Это эпически, знаешь, не каждый день леопарда возишь»,  поделился эмоциями водитель такси.

Видео: 360.tv
Фото: 
Pikabu, 66.ru
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