В Екатеринбурге таксист подвёз пассажира с живым леопардом (ВИДЕО)

08.11.2018 10:48
Водитель такси из Екатеринбурга снял, как он едет по городу, а на переднем пассажирском сиденье рядом с ним сидит леопард, пишет 66.ru.
Водитель забрал пассажира с леопардом из жилого дома на Азина и увез на Вайнера, 40. По словам коллег таксиста, пассажир заранее предупредил, что «будет с большой кошкой на руках». Животное расположилось на коленях у хозяина.
«Это эпически, знаешь, не каждый день леопарда возишь», — поделился эмоциями водитель такси.
Видео: 360.tv
Фото:
Pikabu, 66.ru