В Екатеринбурге таксист подвёз пассажира с живым леопардом (ВИДЕО)

Водитель такси из Екатеринбурга снял, как он едет по городу, а на переднем пассажирском сиденье рядом с ним сидит леопард, пишет 66.ru.

Водитель забрал пассажира с леопардом из жилого дома на Азина и увез на Вайнера, 40. По словам коллег таксиста, пассажир заранее предупредил, что «будет с большой кошкой на руках». Животное расположилось на коленях у хозяина.