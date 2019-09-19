В Екатеринбурге судью Арбитражного суда обвинили в получении взятки

В Екатеринбурге начался процесс над бывшим судьёй Арбитражного суда Свердловской области Олегом Гаврюшиным, которого обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Дело рассматривается в Свердловском областном суде.

«Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере», — отметили в СК.

29 мая 2018 года сотрудники ФСБ прямо в здании Арбитражного суда задержали сына судьи, Андрея Гаврюшина, который выступал в качестве посредника и нёс отцу взятку в размере 14 млн рублей. За эти деньги Гаврюшин-старший должен был принять решение в интересах НАО «Проектно-изыскательный институт ГЕО».

28 июня Андрей Гаврюшин приговорён Кировским районным судом Екатеринбурга к семи с половиной годам колонии строгого режима. Областной суд апелляцию Гаврюшина не удовлетворил, приговор вступил в законную силу. Дело Олега Гаврюшина затянулось из-за его статуса, дающего неприкосновенность. В ноябре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшего сотрудника арбитража, а в июне 2019 года в отношении судьи возбудили уголовное дело.