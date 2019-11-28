В Екатеринбурге суд взыскал с больницы полмиллиона рублей за неверный диагноз и лечение

Свердловский областной суд утвердил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о взыскании с ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» 523 тысяч рублей в пользу жительницы уральской столицы, которой неверно диагностировали туберкулёз, после чего лечили его химиотерапией и сильнодействующими препаратами, сообщает пресс-служба суда.

В суде установили, что жительница Екатеринбурга в июне 2016 года обратилась с жалобами к участковому, который направил её в ГКБ № 6. Там женщину лечили от пневмонии, однако лучше ей не стало, из-за чего фтизиатр направил её на госпитализацию в ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер». В диспансере по снимкам и компьютерной томографии конференция врачей больницы поставила женщине диагноз «инфильтративный туберкулёз» и назначила ей химиотерапию, хотя при этом при проведении диагностики микобактерий туберкулёза в тесте обнаружено не было.

К моменту выписки из стационара у женщины от препарата внутривенного введения с сильным гепатотоксическим эффектом развился лекарственный гепатит. У неё не было сил ходить, отсутствовал аппетит, возникли периферические безбелковые отёки, она похудела с 43 до 37 килограммов. Только в середине августа пациентке провели исследования, которые показали, что у неё всё же саркоидоз лёгких — этот диагноз вместе с новыми, полученными после стационара, она лечила за свой счёт.

Ленинский районный суд, куда пациентка диспансера обратилась с иском, установил, что врачи неправильно диагностировали заболевание, назначили неправильное лечение, от которого и развился лекарственный гепатит. Исковые требования были удовлетворены частично. Решение обжаловали представители противотуберкулёзного диспансера, указав, что чётко при обследовании исполнили все методики Минздрава. Судебная коллегия Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о некачественном оказании медпомощи и оставила решение в силе. Также с учреждения взыскали 41 тысячу рублей за проведение судебно-медицинской экспертизы.