В Екатеринбурге суд вновь отказался отпускать по УДО фотографа Дмитрия Лошагина

В Чкаловском суде Екатеринбурга прошло повторное рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывает наказание за убийство своей жены-фотомодели Юлии Прокопьевой, пишет ЕАН.

Суд постановил оставить Лошагина в колонии. Его срок заключения истекает 1 января 2024 года. Прокурор в суде ходатайствовал, что в исправительной колонии Лошагин нерегулярно участвовал в спортивных и других массовых мероприятиях, а также общественной жизни отряда в целом. Также он напомнил, что осуждённый не согласился с приговором. Лошагин имеет 19 поощрений и одно взыскание. Тёща фотографа Светлана Рябова считает, что фотограф не встал на путь исправления, и призналась, что до сих пор боится его.

7 декабря 2020 года в Чкаловском суде уже принималось решение о замене наказания Лошагину на более мягкое. Это фактически освобождение, так как Лошагин жил бы дома, отмечаясь в полиции. Однако 2 февраля 2021 года в Свердловском областном суде освобождение Лошагина было отменено, против него выступили прокуратура и тёща фотографа Светлана Рябова.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

3 августа 2021 года было рассмотрено новое ходатайство Лошагина. Судья Николай Тараненко принял решение об условно-досрочном освобождении. После этого в областном суде решили вернуть дело на новое рассмотрение в Чкаловский суд другому судье, сегодня дело Лошагина рассматривал судья Александр Кабанов.

Напомним, уголовное преследование Дмитрия Лошагина началось в 2013 году, когда его задержали по подозрению в убийстве своей супруги-фотомодели, уроженки Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Следствие считало, что именно он 22 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс Прокопьевой множественные удары, после чего свернул ей шею, а затем вывез тело в лес и поджёг его.

В декабре 2014 года суд вынес Лошагину оправдательный приговор, но апелляционная инстанция его отменила. 24 июня 2015 года Дмитрия Лошагина приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Часть срока он отбыл в ИК-54 в Новой Ляле, там его якобы хотели изнасиловать заключённые. При содействии уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой его перевели в екатеринбургскую ИК-10.