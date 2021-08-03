Суд выпустил по УДО фотографа Лошагина, убившего собственную жену

Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении, пишет Ura.ru.

Cторона защиты указала на исправление осуждённого — в частности, адвокат Сергей Лашин обратил внимание суда, что его подзащитный полностью погасил задолженности перед потерпевшими.

«За время нахождения в колонии Лошагин обучился новой специальности, работает по профессии (в столярном цехе). Баланс поощрений к взысканиям — 18 к 1. Это ли не значит, что он встал на путь исправления?» — заявлял Лашин.

Представитель колонии в ответ заявил, что сначала Лошагин получил несколько поощрений, потом взыскание, потом снова поощрения.

«Можно сделать вывод о нестабильном поведении осуждённого. Считаем, что УДО нецелесообразно», — заявил представитель колонии, позицию которого поддерживала прокуратура.

«Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении судом не усматривается. Учитывая изложенное, суд полагает необходимым освободить Лошагина от дальнейшего отбывания наказания», — огласил решение судья Николай Тарасенко.

Напомним, уголовное преследование Дмитрия Лошагина началось в 2013 году, когда его задержали по подозрению в убийстве своей супруги-фотомодели Юлии Прокопьевой. Следствие считало, что именно он 22 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс Прокопьевой множественные удары, после чего свернул ей шею, а затем вывез тело в лес и поджёг его. Однако в сентябре 2014 года Октябрьский суд Екатеринбурга оправдал Лошагина. В 2015 году суд пересмотрел это решение и приговорил фотографа к 10 годам колонии, в том же году Свердловский областной суд снизил срок наказания на два месяца. В декабре 2020 года Чкаловский суд смягчил приговор для Лошагина, заменив неотбытую часть наказания на ограничение свободы на 3 года и 25 дней, однако в феврале 2021 года данное решение было отменено областным судом.

Изначально Лошагин отбывал наказание в ИК № 54 в Новой Ляле. Но когда стало известно, что его хотели изнасиловать заключённые, его перевели в ИК № 10 в Екатеринбурге.