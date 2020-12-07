Суд выпустит на свободу фотографа Дмитрия Лошагина, убившего собственную жену

Чкаловский районный суд решил выпустить на свободу фотографа Дмитрия Лошагина — неотбытую часть его наказания в виде лишения свободы решили заменить на ограничение свободы сроком на три года и двадцать пять дней, пишет E1.ru. Решение ещё не вступило в силу.

Лошагин был осуждён за убийство супруги-модели Юлии на девять лет и десять месяцев. На 7 декабря 2020 года он отбыл шесть лет, девять месяцев и пять дней лишения свободы, неотбытая часть наказания составляет три года и двадцать пять дней.

Супруга фотографа Дмитрия Лошагина пропала 22 августа 2013 года в Екатеринбурге. На следующий день тело модели обнаружили обгоревшим в лесополосе. Через две недели Дмитрия задержали, его признали виновным в убийстве супруги в июне 2015 года: суд назначил Лошагину десять лет колонии. Позже срок уменьшили, поскольку фотографу зачли полтора года, которые он провёл в СИЗО в Екатеринбурге.