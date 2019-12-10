В Екатеринбурге суд приговорил экс-судью свердловского арбитража к 8 годам колонии за попытку получить взятку

Судья Свердловского областного суда Павел Неретин приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима судью Арбитражного суда региона в отставке Олега Гаврюшина, пишет Znak.com.

25 января 2018 года в производство Олега Гаврюшина поступило исковое заявление от АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», требовавшего признать незаконным решение инспекции ФНС по Ленинскому району о взыскании с компании 326 млн рублей за налоговое правонарушение. В период с 25 января по 12 марта у судьи возник умысел на получение взятки, он предложил своему сыну Андрею Гаврюшину быть посредником, тот согласился. Вместе, уверено обвинение, они разработали план и распределили роли. Олег Гаврюшин взял ведущую роль, указывали эксперты, анализировавшие переговоры Гаврюшиных.

Сын Олега Гаврюшина Андрей ранее был приговорён Кировским районным судом к 7,5 годам колонии по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере»). Во время допроса по делу отца Гаврюшин-младший сообщил, что деньги, 14 млн рублей, предназначались ему за юридическое сопровождение.

Гаврюшин-старший признан виновным в покушении на получение взятки в размере 14 млн рублей через посредника (по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 6 статьи 290 УК РФ). Помимо заключения, Гаврюшину после отбывания наказания на 5 лет запретили занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением власти. Также его оштрафовали на сумму взятки — 14 млн рублей, при этом до погашения автомобиль Toyota Rav 4 будет арестован.

Гособвинение настаивало на наказании в 10 лет колонии строгого режима и запрете занимать должности на 10 лет.

Адвокат Гаврюшина не стал комментировать приговор, в том числе не ответил на вопрос об обжаловании дела. Прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Новосельцева, выступившая гособвинителем по делу, сообщила, что решение о возможности и необходимости обжалования постановления Облсуда будет принимать управление Генпрокуратуры по УрФО, и отметила, что подписывал обвинительное заключение лично начальник управления Юрий Гулягин.