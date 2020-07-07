В Екатеринбурге суд приговорил девушку к 7 годам колонии за пьяное ДТП на каршеринге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 25-летнюю Кристину Тахтееву к 7 годам колонии-поселения за пьяное ДТП на машине сервиса «Делимобиль», в результате которого погиб её 27-летний друг и травмировалась её подруга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, авария произошла в июле 2019 года: женщина в состоянии алкогольного опьянения арендовала Hyundai Solaris каршерингового сервиса «Делимобиль», с собой взяла знакомых. Она поехала по ЕКАД со скоростью выше 90 километров в час, по ходу движения вылетела на ремонтируемый кусок трассы, на полной скорости наехала на земляную насыпь, после чего влетела в бетонные блоки.

«В результате ДТП молодому человеку, ехавшему на заднем сиденье ее автомобиля, причинена сочетанная тупая травма головы, туловища и конечностей. Спустя две с половиной недели молодой человек скончался в МАУ "ЦГКБ № 24" от полученных травм. Девушка, которая ехала на переднем пассажирском сиденье, в результате столкновения получила травмы рёбер, живота и позвоночника, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — сообщили в прокуратуре.

Женщина признана виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Также ей на два года запретили управление автомобилем. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.