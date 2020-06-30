В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя за продажу нелегальных медицинских масок

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил судебный штраф в размере 20 тысяч рублей Хусейну Икромову, который в апреле пытался продать 24,9 тысячи незарегистрированных медицинских масок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина обвинялся по части 1 статьи 238 УК РФ («Обращение незарегистрированных медицинских изделий, то есть сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий, совершённый в крупном размере»).

На суде установили, что 13 апреля 2020 года Икромов купил в интернете «у неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство», партию одноразовых медицинских масок. При этом, утверждало следствие, Икромов знал, что маски не были зарегистрированы на территории России и не имели документов, подтверждающих их качество.

20 апреля Икромов решил продать маски, покупателем выступил оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. За товар он передал предпринимателю 725 тысяч рублей, тем самым зарегистрировав факт сбыта. Так как Икромову был назначен судебный штраф, от уголовного преследования он был освобождён, с ходатайством о прекращении уголовного дела выступило следствие.