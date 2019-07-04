В Екатеринбурге студентов угрозами заставили писать положительные отзывы о вузе

Студентов Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета под угрозой отчисления и лишения стипендий заставляли писать положительные отзывы о вузе в интернете, со ссылкой на студентов пишет Znak.com.
В группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что задание оставить отзывы студентам передали старосты, которым такое поручение дал заместитель декана института прокуратуры Максим Кургузиков. Он работает в вузе с весны 2019 года.
«Типичный Екатеринбург» опубликовал скриншоты сообщения от пользователя «Макс Хмелевский», в которых говорилось о необходимости оставить «100 отзывов от каждой академической группы» на нескольких ресурсах — «Яндексе», «Отзовике», Google и Flamp, а также раз в три дня выкладывать в Instagram и «ВКонтакте» фотографии на фоне университета с хэштегами о любви к вузу. В сообщениях это называлось «заданиями». Студент по имени Тимофей рассказал Znak.com, что задания заставляли выполнять угрозами отчисления и лишением социальных стипендий.
Издание отмечает, что сначала на перечисленных сервисах действительно начали появляться положительные отзывы об университете, однако позднее там начали публиковать сообщения с критикой и называли такие задания для студентов нарушением свободы слова.
Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик сообщил, что в вузе провели расширенное совещание по поводу «заданий» и добавил, что «инициатива хорошая, но её реализация не понравилась».
«Писать отзывы — дело добровольное, никакого наказания за отказ не будет. Я сказал руководителю института, что такие вещи надо согласовывать. Мы разобрались в этом вопросе. Сказали, что так нельзя со студентами, если кто-то действительно настаивал, можно только попросить. Наказывать за отказ, преследовать или, наоборот, поощрять никто не будет», — сказал Бублик.