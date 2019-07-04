В Екатеринбурге студентов угрозами заставили писать положительные отзывы о вузе

Студентов Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета под угрозой отчисления и лишения стипендий заставляли писать положительные отзывы о вузе в интернете, со ссылкой на студентов пишет Znak.com.

В группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что задание оставить отзывы студентам передали старосты, которым такое поручение дал заместитель декана института прокуратуры Максим Кургузиков. Он работает в вузе с весны 2019 года.

«Типичный Екатеринбург» опубликовал скриншоты сообщения от пользователя «Макс Хмелевский», в которых говорилось о необходимости оставить «100 отзывов от каждой академической группы» на нескольких ресурсах — «Яндексе», «Отзовике», Google и Flamp, а также раз в три дня выкладывать в Instagram и «ВКонтакте» фотографии на фоне университета с хэштегами о любви к вузу. В сообщениях это называлось «заданиями». Студент по имени Тимофей рассказал Znak.com, что задания заставляли выполнять угрозами отчисления и лишением социальных стипендий.

Издание отмечает, что сначала на перечисленных сервисах действительно начали появляться положительные отзывы об университете, однако позднее там начали публиковать сообщения с критикой и называли такие задания для студентов нарушением свободы слова.

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик сообщил, что в вузе провели расширенное совещание по поводу «заданий» и добавил, что «инициатива хорошая, но её реализация не понравилась».