В Екатеринбурге строители при помощи ковша экскаватора спасли пса, провалившегося под лёд (ВИДЕО)

На Шарташе в Екатеринбурге строители при помощи экскаватора спасли пса, который провалился под лёд.

Как пишет E1.ru, собака провела в ледяной воде более 40 минут. Всё это время она жалобно выла, чем и привлекла внимание работавшей неподалёку строительной бригады.