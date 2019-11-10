В Екатеринбурге строители при помощи ковша экскаватора спасли пса, провалившегося под лёд (ВИДЕО)

10.11.2019 19:25
На Шарташе в Екатеринбурге строители при помощи экскаватора спасли пса, который провалился под лёд.
Как пишет E1.ru, собака провела в ледяной воде более 40 минут. Всё это время она жалобно выла, чем и привлекла внимание работавшей неподалёку строительной бригады.
«Она провалилась под лёд метрах в 20 от берега, 40 минут была в воде. Строители заканчивали работу, около трёх часов ночи поехали ставить спецтехнику на стоянку, услышали лай собаки и спасли её. Хотели сначала с верёвкой ползти за ней, но потом решили в ковш экскаватора посадить человека и спасти её. Иначе она бы замёрзла», — рассказал изданию один из спасателей пса.
Видео: E1.ru