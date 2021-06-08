В Екатеринбурге спустя полгода возбудили дело об убийстве девушки, упавшей с 9-го этажа

Следственный отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после падения девушки с балкона 9-го этажа, со ссылкой на маму погибшей пишет E1.ru.

24-летняя екатеринбурженка умерла 26 ноября 2020 года, она упала с 9-го этажа после ссоры со своим молодым человеком. Парень в момент падения находился в квартире с погибшей, он утверждал, что не смог удержать подругу. В возбуждении уголовного дела сначала было отказано. По первой версии следствия, это был суицид.

Мать не поверила и сама стала выяснять, что случилось. Она получила доступ к документам, ознакомилась с материалами проверок и только тогда узнала, что, оказывается, был свидетель происшествия. Случайный прохожий и его жена дали показания полиции, они утверждали, что видели, как девушку скинули с балкона.

Однако в деле все контакты свидетеля были потеряны. Мама погибшей сама нашла этого человека, зная его имя, фамилию и год рождения, она передала следователю всю информацию о свидетеле, и дело снова достали из архива.

Спустя полгода после трагедии из-за огласки истории было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Алексей [друг погибшей] звонил мне, уверял, что не виноват в смерти дочери. Установить вину может только суд, я же надеюсь на объективное расследование. Насколько мне известно, дело взято под контроль Следственного управления», — рассказала мама погибшей.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев о ходе расследования уголовного дела.