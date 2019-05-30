В Екатеринбурге спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда выступили против увольнения командира

Около 50 сотрудников Уральского регионального поисково-спасательного отряда (УрПСО) приехали к зданию Главного управления МЧС по Свердловской области, чтобы заявить о своём несогласии с увольнением руководителя отряда Анатолия Иотова, пишет Ura.ru. Спасатели требуют встречи с начальником главка Виктором Теряевым.

В декабре 2018 года Анатолий Иотов стал первым начальником УрПСО, которого выбрали сами спасатели, а региональное ГУ МЧС утвердило это решение. Сегодня, по словам товарищей, его подвели под статью и заставляют увольняться.

«Вынесли несколько взысканий, но все они сомнительные. Например, лодка не выехала на дежурство, потому что сломана, на ремонт нужны деньги, а главное управление лимиты не даёт, и как хочешь, так и крутись», — поясняет сотрудник отряда.

Также, по словам спасателей, увольнению Иотова способствовали анонимные жалобы, которые писали приближённые экс-начальника Игоря Макарова.

«Они написали два десятка анонимок в министерство, и почему-то им верят, а письмам с подписями реальных людей не придают значения», — утверждают сотрудники МЧС.

За те полгода, что Иотов руководил подразделением, он, по словам товарищей, как мог пытался навести порядок в отряде.

«Мы работали везде: и в Магнитогорске, где рухнул дом, и на севере области, в районе Казанского Камня, где девушки потерялись, и на перевале Дятлова с прокурорами», — говорят спасатели.

По их мнению, Иотову сейчас специально не дают доработать до конца испытательного срока, планируя, видимо, поставить на его место другого человека.

«Поставят, как всегда, пожарного или бывшего военного, и начнётся опять "армия" — будем "красить траву"», — шутят спасатели.

Накануне объявить о кадровых перестановках в УрПСО приезжал замначальника главка Валерий Казаков.