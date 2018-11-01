В Екатеринбурге спасателей заставили косить траву вместе со снегом перед приездом начальства (ВИДЕО)

Сотрудникам МЧС из Екатеринбурга 1 ноября приказали косить траву в селе Новоалексеевское, пишет E1.ru. Рассылку с приказом прибыть туда и взять с собой косы, триммеры, грабли и лопаты получил личный состав накануне.

По данным источника издания, такая работа связана с прибытием начальства в село Новоалексеевское. На записи, которая есть в распоряжении редакции, видно, как спасатели косят остатки травы, торчащей из-под снега. Они работают косами и триммерами, и выглядит это всё действительно странно.

В сообщении, разосланном личному составу, сказано, что начальники пожарно-спасательных частей должны отправить в Новоалексеевское по два человека, которые должны быть одеты в рабочую одежду по погоде, с собой нужны перчатки и инструмент.

«Рабочий инструмент привозить с собой к месту сбора (ручные косы, грабли, лопаты, триммеры бензиновые)», — говорится в рассылке.

Кроме того, «дополнительно можно привлекать курсантов, находящихся на стажировке в частях».

Позднее в ГУ МЧС РФ по Свердловской области прокомментировали видео.

«Это было плановое мероприятие по уборке территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Почему для уборки было выбрано именно это место и был ли смысл в покосе травы в ноябре, в пресс-службе уточнить затруднились. Кроме того, в ведомстве отметили, что подобные плановые мероприятия должны в скором времени пройти и на других территориях, не уточнив, на каких.