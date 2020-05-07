В Екатеринбурге создадут мобильные пункты, где можно будет сделать тест на коронавирус

В Свердловской области планируют увеличить количество тестов на коронавирус, для этого планируется использовать похожую на мобильные пункты тестирования на ВИЧ систему, сообщил E1.ru мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу сделать систему так, чтобы любой желающий чуть ли не на улице мог подойти и сдать. Это будет примерно такая же система, как мобильные пункты тестирования на ВИЧ. Мы ждём дополнительных тестов», — рассказал Высокинский.

Накануне сообщалось, что всего в Свердловской области подтвердились 1353 случая коронавируса. Три человека погибли от вызванных вирусом осложнений.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».