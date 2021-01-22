В Екатеринбурге сотрудники полиции потребовали у подростка предъявить документы 

В Екатеринбурге полицейские начали проводить проверку документов у детей, которые встречаются им на улице в учебное время: в частности, наряд полиции остановил на улице 14-летнего подростка, со ссылкой на местного жителя пишет ЕАН.

«Сын — школьник. Идёт с тренировки. Его останавливает наряд полиции, требует предъявить документы. Нет у него никаких документов — не получил ещё. Почему не в школе? Объяснил, что со второй смены учится. Поверили, отпустили. А если бы не поверили? Вызвали бы родителей с работы? Нам теперь детей сопровождать нужно, охранять от полиции? Что за паранойя», — написал он в Facebook.﻿﻿

Как пояснил екатеринбуржец, полицейские поинтересовались, собирается ли мальчик на завтрашний митинг, но юноша ответил отказом, пояснив, что политикой он не интересуется.

Напомним, 23 января в Екатеринбурге, как и по всей стране, планируются несогласованные мероприятия в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Полиция предупреждает граждан о незаконности акций и ответственности за нарушение закона.

В связи с этим вчера в родительских чатах началась рассылка предупреждений от руководства школ о запрете участия учащимся в подобных мероприятиях. В части школ было объявлено о проведении дистанционных занятий для старшеклассников — учащиеся обязаны будут сидеть перед домашними компьютерами с включёнными камерами, чтобы педагоги могли проконтролировать их присутствие на занятии.