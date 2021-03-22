В Екатеринбурге сотрудники полиции обвиняются в мошенничестве из-за «помощи» задержанному мигранту

В Екатеринбурге направлено в суд дело бывших сотрудников полиции, обвиняемых в мошеннических действиях в отношении административно задержанных, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 19 февраля 2020 года стажёр дежурной части отдела полиции № 3 УМВД Екатеринбурга вместе со второй обвиняемой, старшим оперативным дежурным дежурной части, находились на смене. Во время дежурства мужчина, задержанный по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ», содержавшийся в помещении для административно-задержанных ОП № 3, обратился к обвиняемому с просьбой о замене наказания в виде выдворения за пределы РФ на штраф.

Стажёр на это согласился, хотя полномочий решать такие вопросы у него не было. Стажёр обратился к дежурившей с ним коллеге, которая согласилась принять участие в афере. Они предложили иностранцу помочь решить его проблему за 15 тысяч рублей. Задержанный сразу перечислил деньги на номер, который ему сообщил стажёр. Позже стажёр передал 5 тысяч рублей коллеге.

В ходе следствия выяснилось, что коллеги совершили ещё одно аналогичное преступление, но за 10 тысяч рублей.