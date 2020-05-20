В Екатеринбурге сотрудники полиции накрыли подпольный цех по производству масок

В Екатеринбурге полицейские обнаружили подпольный цех по производству медицинских масок, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

Операцию провели сотрудники отдела по противодействию коррупции городского УМВД и службы участковых. Производство располагалось в однокомнатной квартире по улице Союзной в Екатеринбурге.

«В жилом помещении девять человек производили одноразовые маски. В ходе оперативных мероприятий изъято около 60 тысяч масок на сумму более 1 млн рублей», — рассказал источник.

Всех, кто находился в квартире, по информации издания, доставили в отдел полиции для разбирательства.

«Насколько данная информация соответствует действительности, сейчас проверяют сотрудники полиции», — сообщили в пресс-группе городского УМВД.

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