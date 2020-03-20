В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и ОМОН задержали банду наркоторговцев

В Екатеринбурге задержали четырёх наркоторговцев, которые, по данным УФСБ по Свердловской области, входили в межрегиональную преступную группу, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание проходило при силовой поддержке ОМОНа и управления Росгвардии. Наркосбытчики находились возле СНТ «Волчиха» под Первоуральском, они делали закладки с наркотическими веществами.

По месту проживания задержанных обнаружены и изъяты полимерные свёртки с наркотическим средством a-пирролидиновалерофенон (a-PVP), являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон, мефедроном, каннабисом (марихуана). Общая масса изъятых веществ составила более двух килограммов. Согласно заключению специалистов управления, все изъятые вещества являются наркотическими средствами.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в связи с этим два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.