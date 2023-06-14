В Екатеринбурге сотрудники ДПС на мотоциклах устроили погоню за наркодилером (ВИДЕО)

В минувшие выходные мотопатруль спецбата ГИБДД Свердловской области устроил погоню за автомобилем Haval, который не подчинился требованию об остановке. Во время преследования водитель начал выбрасывать из автомобиля завёрнутые в изоленту свёртки, а после задержания в его автомобиле было найдено шесть уцелевших фасованных пакетиков, в которых полицейские обнаружили 15 граммов наркотического вещества мефедрона.

Как пояснили в своих соцсетях представители ГИБДД Свердловской области, во время преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД и игнорировал требования дорожных полицейских. Начавшись на дублёре Сибирского тракта Екатеринбурга, погоня закончилась при подъезде к Новокольцовскому тракту, когда автомобиль нарушителя оказался заблокирован. Задержанный водитель оказался 33-летним ранее судимым за кражу жителем посёлка Верхнее Дуброво.

Мужчина был задержан и доставлен в ОП № 6 Екатеринбурга. Найденные свёртки стали поводом для возбуждения в отношении задержанного уголовного дела по части 3 статьи 30 пункта 2 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ). Кроме того, он будет привлечён к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, совершённые во время погони, и за неисполнение требований госавтоинспекторов.