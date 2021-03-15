В Екатеринбурге сотрудника ППС отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки

В Екатеринбурге полицейского, совместно с коллегами подозреваемого в получении взятки, отправили в СИЗО, пишет E1.ru.

Сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела после того, как поймали парня, искавшего «закладку». 22-летний житель Екатеринбурга, который искал спрятанный наркотик и был задержан ППС, предложил полицейским договориться. По версии следователей, сержанты за 50 тысяч рублей согласились его отпустить, но мужчина пожаловался на полицейских, в результате на них завели уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Следственным управлением СК по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении троих полицейских. Двоим из них уже предъявлено обвинение, двое полицейских признали свою вину. С учётом обстоятельств расследования и преступной роли каждого из полицейских в отношении одного из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали инцидент в СК.

В следственном управлении добавили, что продолжают собирать доказательства по уголовному делу. Ранее в областном главке полиции сообщили, что инспекторов уже отстранили от работы. По итогам служебной проверки их планируют уволить из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителям грозят дисциплинарные взыскания.