В Екатеринбурге сотрудница медицинского университета выпала с 15-го этажа

В Екатеринбурге погибла 51-летняя заместитель начальника учебно-методического управления Уральского государственного медицинского университета, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

«Женщина выпала с 15-го этажа дома на ул. Автомагистральной, 35. Изъяты бутылка из-под водки и чеки из кафе "Шафран". Установлено, что женщина находилась на переходной лоджии на 15-м этаже в состоянии алкогольного опьянения. Высота бетонного ограждения балкона там невелика. Предположительно, женщина потеряла равновесие и случайно выпала», — сообщил собеседник издания.

В пресс-службе СК России по Свердловской области сообщили, что по факту произошедшего следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга начал проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.