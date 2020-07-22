В Екатеринбурге сотням волонтёров на голосовании по Конституции не заплатили обещанные деньги

В Екатеринбурге несколько сотен волонтёров и наблюдателей, официально работавших на участках во время голосования по изменению Конституции, до сих пор не получили за работу деньги, обещанные им администрациями районов, пишет Znak.com.

По словам одного из волонтёров Антона, работавшего в Орджоникидзевском районе, он и другие наблюдатели официально подписали договор с МФЦ на выплату 100 рублей за час работы. В договоре, по его словам, было написано, что деньги должны прийти в течение 15 дней после даты его заключения. Деньги должны были выплатить до 22 июля, однако люди до сих пор ничего не получили.

«Я без работы сижу в коронавирус, у меня двое детей. Я попёрся на эти выборы, чтобы хоть что-то заработать», — возмущается наблюдатель.

Он добавляет, что ситуация осложняется отсутствием договоров на руках у волонтёров. По его словам, документы собрали и отвезли на подпись в МФЦ, после этого наблюдатели своих договоров не видели.

«Никто свой экземпляр так и не получил. Всё это ушло куда-то. У людей нет доказательств, что они в принципе работали. Есть только переписки с бригадирами, которые были. Я не думал, что будет такое кидалово в таком масштабе», — говорит Антон.

В администрации района сообщили, что выплаты наблюдателям действительно положены, но в МФЦ не хватает людей для оформления необходимых документов на выплаты волонтёрам и когда проблема будет решена — неизвестно.

Сейчас волонтёры Екатеринбурга создали чат, в котором обсуждают возможные варианты решения проблемы, в частности обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также в прокуратуру региона и к уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой. У некоторых из них остались фото договоров, где действительно говорится, что договор с исполнителем заключается от имени директора ГБУ Свердловской области «Межрегиональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Натальей Змеевой, предмет договора — услуги «по информированию жителей области о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», которые оказываются в рамках содействия избирательным комиссиям. В договоре также сказано, что оплата услуг составляет 100 рублей в час.

Голосование по изменению Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля.