В Екатеринбурге сообщили о минировании нескольких детских садов

В Екатеринбурге начали эвакуировать людей из некоторых детских садов города из-за сообщений о минировании, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, эвакуация сотрудников учреждений началась после электронных писем с сообщениями о минировании.

«Все объекты подверглись, как и полагается в таких ситуациях, тщательным проверкам. Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях», — сказал Горелых.

Он предупредил, что за информацию о лжеминировании можно получить длительный срок лишения свободы.

В Екатеринбурге за утро 27 января произошло пять случаев лжеминирования: неизвестные заявили о минировании детских садов по адресам Колхозников, 84, Титова, 13а, Братская, 16, Ростовского, 14, Машинная, 33, пишет ИА «Ночные новости». По данным источников E1.ru, с подобной проблемой также столкнулись в Камышлове.