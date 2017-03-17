В Екатеринбурге сочли неконституционным митинг «Он нам не Димон»

Администрация Свердловской области не согласовала митинг «Он нам не Димон», организованный в Екатеринбурге после призыва оппозиционера Алексея Навального, из-за нарушающей Конституцию РФ цели. Об этом политик написал на своём сайте.

Заявленная цель запланированного митинга – «против коррупции, за права человека».

«В свою очередь, министерство предлагает вам изменить цель проведения вами публичного мероприятия на не нарушающую Конституцию Российской Федерации», – сказано в ответе администрации области.

Не уточняется, какая именно цель, по мнению чиновников, нарушает Конституцию.

Кроме того, в ответе сказано, что мероприятие «по факту» направлено против премьер-министра Дмитрия Медведева, что также нарушает Конституцию РФ, так как это может трактоваться как подрыв безопасности государства и возбуждение социальной и национальной ненависти и вражды. Митинг, ко всему прочему, может быть расценен как попытка насильственного изменения конституционного строя России.

«Ну разве можно лучше описать установленный в России режим? Это гениально», – резюмирует Навальный.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы не будут спрашивать Медведева о расследовании Навального во время выступления премьера перед парламентом. Депутаты назвали расследование «вольными фантазиями» Навального, «фейковыми новостями» и заявили, что их избирателям эта тема неинтересна.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: youtube.com