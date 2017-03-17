Сегодня: Пт, 17 Марта, 2017 | USD 57.93 руб. 0.07   EUR 62.37 руб. 1.37   | -3 °C
17 Мар 2017 17:37 | Метки: Новости

В Екатеринбурге сочли неконституционным митинг «Он нам не Димон»

Администрация Свердловской области не согласовала митинг «Он нам не Димон», организованный в Екатеринбурге после призыва оппозиционера Алексея Навального, из-за нарушающей Конституцию РФ цели. Об этом политик написал на своём сайте.

Заявленная цель запланированного митинга – «против коррупции, за права человека».

«В свою очередь, министерство предлагает вам изменить цель проведения вами публичного мероприятия на не нарушающую Конституцию Российской Федерации», – сказано в ответе администрации области. 

Не уточняется, какая именно цель, по мнению чиновников, нарушает Конституцию.

Кроме того, в ответе сказано, что мероприятие «по факту» направлено против премьер-министра Дмитрия Медведева, что также нарушает Конституцию РФ, так как это может трактоваться как подрыв безопасности государства и возбуждение социальной и национальной ненависти и вражды. Митинг, ко всему прочему, может быть расценен как попытка насильственного изменения конституционного строя России. 

«Ну разве можно лучше описать установленный в России режим? Это гениально», – резюмирует Навальный.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы не будут спрашивать Медведева о расследовании Навального во время выступления премьера перед парламентом. Депутаты назвали расследование «вольными фантазиями» Навального, «фейковыми новостями» и заявили, что их избирателям эта тема неинтересна. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: youtube.com

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Екатеринбурге сочли неконституционным митинг «Он нам не Димон»

Рекомендуемые новости:

64x64
17.Мар.17 14:32 | Комментарии: 0

«Нам не нужна дорога до Серебрянки, дайте нам электричество». Жители Нижней Ослянки 10 лет живут без света

64x64
17.Мар.17 09:09 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: дискотека 90-х, фестиваль анимации и много кинопремьер

О том, чем заняться с 17 по 19 марта
64x64
16.Мар.17 14:07 | Комментарии: 0

«Есть потребность в консолидации политической элиты Урала». Полпредский телеканал «Ермак» возобновил работу под новым именем

Лента новостей

МИД: Россия получала заявление о вводе войск с подписью Януковича МИД: Россия получала заявление о вводе войск с подписью Януковича
17.03.2017 | Комментарии: 0
За утро на территории Нижнего Тагила в двух пожарах погибли три человека За утро на территории Нижнего Тагила в двух пожарах погибли три человека
17.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге сочли неконституционным митинг «Он нам не Димон» В Екатеринбурге сочли неконституционным митинг «Он нам не Димон»
17.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге вынесли приговор грабителю ломбарда В Екатеринбурге вынесли приговор грабителю ломбарда
17.03.2017 | Комментарии: 0
Минюст попросил Верховый суд запретить в России «Свидетелей Иеговы» Минюст попросил Верховый суд запретить в России «Свидетелей Иеговы»
17.03.2017 | Комментарии: 0
Суд Нижнего Тагила вынес приговор фельдшеру, вскрывшей мошенническую схему в поликлинике Суд Нижнего Тагила вынес приговор фельдшеру, вскрывшей мошенническую схему в поликлинике
17.03.2017 | Комментарии: 0
В Госдуме предложили проверить деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свобода» В Госдуме предложили проверить деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
17.03.2017 | Комментарии: 0
Если бы 65 млрд рублей отдали не «Адмиралу Кузнецову», а Нижнему Тагилу… Если бы 65 млрд рублей отдали не «Адмиралу Кузнецову», а Нижнему Тагилу…
17.03.2017 | Комментарии: 0
Бывший заместитель главы Росгвардии признался в получении взятки Бывший заместитель главы Росгвардии признался в получении взятки
17.03.2017 | Комментарии: 0
В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов
17.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Нам не нужна дорога до Серебрянки, дайте нам электричество». Жители Нижней Ослянки 10 лет живут без света «Нам не нужна дорога до Серебрянки, дайте нам электричество». Жители Нижней Ослянки 10 лет живут без света
17.03.2017 | Комментарии: 0
Сотрудникам штаба Навального в Томске залили монтажной пеной двери в квартирах Сотрудникам штаба Навального в Томске залили монтажной пеной двери в квартирах
17.03.2017 | Комментарии: 0
Госдума предложила тратить материнский капитал на покупку автомобилей Госдума предложила тратить материнский капитал на покупку автомобилей
17.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотруднику колонии за взятку В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотруднику колонии за взятку
17.03.2017 | Комментарии: 0
Новый гендиректор «Уралвагонзавода» посетил головное предприятие в Нижнем Тагиле и встретился с Холманских Новый гендиректор «Уралвагонзавода» посетил головное предприятие в Нижнем Тагиле и встретился с Холманских
17.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Владельцам банкоматов разрешили брать комиссии за снятие наличных с карт Visa СМИ: Владельцам банкоматов разрешили брать комиссии за снятие наличных с карт Visa
17.03.2017 | Комментарии: 0
«Дождь»: Фонд бывшей жены Путина финансируется из бюджета Москвы «Дождь»: Фонд бывшей жены Путина финансируется из бюджета Москвы
17.03.2017 | Комментарии: 0
Киселёв и Прокопенко попросили признать себя потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая» Киселёв и Прокопенко попросили признать себя потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая»
17.03.2017 | Комментарии: 0
На «Уралвагонзаводе» рабочего придавило 350-килограммовой деталью На «Уралвагонзаводе» рабочего придавило 350-килограммовой деталью
17.03.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила постановила штрафовать горожан за прикорм дворняг. Прокуратура обжалует решение администрации в суде Мэрия Нижнего Тагила постановила штрафовать горожан за прикорм дворняг. Прокуратура обжалует решение администрации в суде
17.03.2017 | Комментарии: 0
Депутаты Госдумы отказались спрашивать Медведева о расследовании Навального Депутаты Госдумы отказались спрашивать Медведева о расследовании Навального
17.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле малолетний хулиган едва не убил 12-летнюю девочку в фонтане В Нижнем Тагиле малолетний хулиган едва не убил 12-летнюю девочку в фонтане
17.03.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: дискотека 90-х, фестиваль анимации и много кинопремьер Тагильский weekend топ-10: дискотека 90-х, фестиваль анимации и много кинопремьер
17.03.2017 | Комментарии: 0
Жители Нижнего Тагила смогут выбрать губернатора Свердловской области в интернете Жители Нижнего Тагила смогут выбрать губернатора Свердловской области в интернете
16.03.2017 | Комментарии: 0
Жители Нижнего Тагила возмущены бюрократией Фонда капремонта. «Им наплевать на стариков и мам с колясками» Жители Нижнего Тагила возмущены бюрократией Фонда капремонта. «Им наплевать на стариков и мам с колясками»
16.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости